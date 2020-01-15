Стало известно, когда начнут выдавать маткапитал на первого ребенка

Новости 20.01.2020 13:10 243

Граждане России смогут начать оформление материнского капитала на первого ребенка уже с весны текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она отметила, что в ближайшее время в действующий закон, а именно в Бюджетный кодекс будут внесены изменения. В рамках поручения президента России Владимира Путина, вопрос с поправками будет рассмотрен очень быстро.

«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — заявила Бессараб.Как пояснил председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, вся основная подготовительная работа уже завершена.

Напомним, что в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка. По его словам, новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года. Глава государства рассказал, что семьи будут получать более 466 тысяч рублей. Путин также сообщил, что власти продлят программу маткапитала минимум до конца 2026 года.