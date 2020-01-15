Стало известно, когда начнут выдавать маткапитал на первого ребенка

Граждане России смогут начать оформление материнского капитала на первого ребенка уже с весны текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
Она отметила, что в ближайшее время в действующий закон, а именно в Бюджетный кодекс будут внесены изменения. В рамках поручения президента России Владимира Путина, вопрос с поправками будет рассмотрен очень быстро.
«Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — заявила Бессараб.Как пояснил председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, вся основная подготовительная работа уже завершена.
Напомним, что в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка. По его словам, новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года. Глава государства рассказал, что семьи будут получать более 466 тысяч рублей. Путин также сообщил, что власти продлят программу маткапитала минимум до конца 2026 года.
Большинство новшеств будет внедрено уже в 2020 году