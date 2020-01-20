На Алтае журналистку избили за «предвзятое отношение» к районным властям?

Новости 20.01.2020 12:55 265

Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова обратилась в полицию с заявлением об избиении, передает портал «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел в турочакском кафе, в которое Рябова пришла со своей знакомой. В тот момент там также присутствовала компания молодых людей, один из которых проявил агрессию по отношению к журналистке. Обвинив ее в предвзятом отношении к районным властям, он ударил девушку по лицу, сопроводив действие нецензурным высказыванием в ее адрес.

В редакции «Листка» нападение связывают с профессиональной деятельностью Рябовой.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай «Политсибру» подтвердили, что заявление действительно поступило. Проверка еще не завершена.