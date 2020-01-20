Барнаульский полигон ТБО бесплатно примет снег от организаций, предприятий и жителей города

Новости 20.01.2020 12:15 64

Такое поручение компании «ЭКО-Комплекс» дано по итогам вчерашнего рабочего совещания в администрации Барнаула, которое провел губернатор Виктор Томенко. Напомним, по его итогам администрации города поручено повысить эффективность работы по ликвидации последствий снегопада.

Как сообщили в ОА «ЭКО-Комплекс» в течение десяти дней - с 20 по 29 января – юридические и физические лица могут привести снег на полигон. Его бесплатный прием организован для того, чтобы помочь краевому центру справиться с последствиями сильного снегопада.

"Сейчас мы готовим отдельную площадку для большого количества снега, - рассказал начальник барнаульского полигона ТБО Евгений Паньшов. - К ней обеспечивается свободный проезд, дежурство спецтехники, с помощью которой будет происходить выгрузка".

Снег принимается с 8.00 до 20.00 часов. Полигон расположен по адресу: проспект Космонавтов, 74.