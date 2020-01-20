«Популизм примитивный»: алтайские эксперты прокомментировали проект отмены комиссий за оплату ЖКУ

Новости 20.01.2020 11:40 74

Отменить банковскую комиссию за оплату услуг ЖКХ предложил глава фракции «Единой России» в Госдуме РФ Сергей Неверов. Он намерен внести соответствующий законопроект до конца февраля. Об этом сообщили «Известия».

«Банк и так имеет иные источники доходов, для него важно, что эти средства просто проходят через него», — пояснил депутат, добавив, что ЦБ РФ данную инициативу поддерживает.

Сейчас комиссия при оплате ЖКХ через банк (как онлайн, так и через банкомат или кассу) составляет 0,5-2%. При этом в сентябре российское правительство по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняло постановление о запрете поставщикам услуг ЖКХ включать в тарифы затраты на уплату комиссий банкам.

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Предложение Неверова прокомментировали для «Политсибру» депутат Алтайского заксобрания Людмила Суслова и председатель барнаульского ТСЖ (пр. Красноармейский, 51) Константин Емешин.

«Безусловно, банк не будет бесплатно оказывать эту услугу. Визуально ее может и не быть, но фактически она просто ляжет либо на потребителей, либо на ресурсоснабжающие организации», – такое мнение выразила Людмила Суслова.

Константин Емешин тоже отнесся к инициативе скептически.

«Это популизм примитивный, я просто не верю, что они доведут это до конца. Эти расходы придется куда-то присовокупить. Куда их затолкать?», – сказал председатель ТСЖ.

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По словам Емешина, в СССР банковские услуги входили в тариф, однако затем ФАС решила, что их следует исключить с целью развития конкуренции между банками. Но конкуренции не вышло – довлеющие позиции, как всегда, занял Сбербанк, а власти, напуганные цепью крахов кредитных организаций во время финансового кризиса, не препятствовали увеличению комиссий. Так, Емешин отметил, что расходы возглавляемого им ТСЖ на услуги банков выросли в 2019 году вдвое по сравнению с годом предыдущим.