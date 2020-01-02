Химочку назначили министром промышленности Алтайского края

Новости 20.01.2020 11:05 325

Замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка назначен министром промышленности и энергетики Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Постановление о назначении глава региона Виктор Томенко подписал 20 января. Таким образом, после назначения Александра Климина вице-премьером и Вячеслава Химочки министром блок реального сектора в правительстве полностью сформирован. Напомним, "промышленный" вице-губернатор Климин курирует кроме министерства промышленности еще и Минстрой, Минтранс, а также управление по госрегулированию цен и тарифов.

Что касается Химочки, то место в мэрии, которое он освободит, скорее всего, займет глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. Об этом ранее писал «Политсибру» со ссылкой на официальный кадровый резерв городской администрации. Судя по документу, других кандидатов на кресло замглавы администрации города по экономической политике нет.

В мэрии Химочке подчинялись отдел по развитию туризма, комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, комитет экономразвития и инвестиционной деятельности, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, а также комитет муниципального заказа.