В Алтайском крае разрешат митинговать под окнами правительства

Новости 20.01.2020 10:55 219

Парламент Алтайского края намерен вслед за Новосибирском и Томском отменить неконституционный запрет на проведение массовых акций у зданий органов власти. Внесение изменений в закон запланировано на предстоящую сессию АКЗС, в конце января текущего года.

Как объяснил «Политсибру» председатель комитета краевого Заксобрания по правовой политике Андрей Осипов, инициатива связана с решением Конституционного суда, который ранее меру о запрете отменил.

«Тут необходимо уточнить, что речь идет о запрете на проведение протестных акций у органов власти на расстоянии менее 50 м. Именно эту меру Конституционный суд постановил отменить», - сказал Осипов.

Отметим, что решение Конституционного суда было принято 1 ноября 2019 года. Тогда суд признал незаконными правила проведения митингов в Республике Коми, которые включали в себя запрет на проведение акций на центральной площади Сыктывкара и рядом с органами власти. Из-за данного правила, местные жительницы не смогли провести богослужение в память о репрессированных и митинг против «неудовлетворительной работы общественного транспорта». Женщины обратились в Конституционный суд, который встал на их сторону и обязал отменить правило. Отметим, что любое решение Конституционного суда обязательно на территории всей России.

Позднее, правозащитная организация юристов «Апология протеста» потребовала отменить запрет на проведение массовых протестных акций рядом с органами власти. Обращение было направлено в парламенты и прокуратуры 44 регионов России.

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Ряд регионов согласились с решением и внесли изменения в региональные законы. В Сибири первым сняли запрет в Томске. На ближайшей сессии запрет уберут в Новосибирске. Остается вопрос по Кемеровской области. В этих регионах запрещалось митинговать в зданий органов власти ближе, чем на 100 м. В Алтайском крае – 50 м.

Андрей Осипов рассказал, что решение Конституционного суда было у него «на столе» уже на следующий день. Он с ним ознакомился, после чего были проведены совещания со всеми заинтересованными сторонами, включая местную и краевую власть, ГУВД и так далее.

«Все было проанализировано. В середине ноября пришло письмо от той конторы («Апология протеста» - при.ред), которая нас известила. Однако, мы и так были извещены. Организация сейчас пытается приписать себе в заслугу, то что она победила всю бюрократию, но они не понимают, что мы, как и другие Заксобрания в регионах, постоянно мониторят федеральное законодательство», - объяснил Осипов.

Вопрос, по словам депутата, плотно обсуждался с прокуратурой, в результате чего было принято решение о внесение его на январскую сессию. Изменения намерены принять в первом чтении, так как необходимо посмотреть, как все в итоге заработает.

«Самое главное, чтобы снятие ограничения на 50 м не привело к дестабилизации работы органов власти. Пикеты у нас всегда разрешены у «самого крыльца» правительства, теперь же и митинги и демонстрации разрешены решением Конституционного суда», - подытожил Андрей Осипов.

Напомним, что ограничение еще в 2006 году подписал экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин. Тогда инициатива объяснялась необходимостью сохранения памятников. В документе отдельно оговаривались особенности использования площади Советов в Барнауле для сохранения культурного облика города и исторических традиций. Тогда, по решению властей она могла использоваться только при проведении торжественных митингов, посвященных государственным праздникам.