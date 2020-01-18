Несколько трасс по-прежнему перекрыты из-за непогоды в Алтайском крае

Новости 20.01.2020 10:10 136

На утро понедельника, 20 января, в Алтайском крае ограничено движение для всех видов транспорта на десяти региональных трассах. Причина - неблагоприятные дорожно-климатические условия с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, метелью, отсутствием видимости, информирует Алтайавтодор.

Перекрыты региональные трассы:

К-09 «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан» (с 65 по 169 километр);

К-03 «Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области» (от Змеиногорска до Рубцовска);

К-18 «Алейск - Чарышское» (от села Усть-Калманка до села Чарышского);

К-26 «А-322 - Горняк - Староалейское» (от Горняка до села Староалейского);

К-86 «Алексеевка - Березовка - Солонешное» (от села Соловьиха Петропавловского района до села Солонешного);

К-12 «Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай» (до села Солонешного);

К-44 «Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское» (с 0 по 42 километр);

К-34 «Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа» (со 2 по 82 километр);

К-13 «Алейск - Петропавловское - Смоленское»;

К-11 «Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай».

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Восстановлено движение транспорта на дорогах:

К-18 «Алейск - Чарышское» (от Алейска до села Усть-Калманка);

К-26 «А-322 - Горняк - Староалейское» (от А-322 до Горняка);

К-05 «Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области» (от Бийска до села Целинного);

К-09 «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан» (с 0 по 65 километр).

Для автобусов и грузовиков открыто движение по трассе К-06 «Бийск - Белокуриха». Также для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов 20 января открыли федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт». Движение ограничивали на участке от села Троицкого до Бийска.

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Узнать актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефонам:

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

В условиях непогоды водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила дорожного движения. По возможности рекомендуют отказаться от дальних поездок.