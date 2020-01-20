АлтГТУ приглашает принять участие в конкурсе «Наука в объективе»

Новости 20.01.2020 9:35 87

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова приглашает принять участие в краевом творческом конкурсе фоторабот «Наука в объективе». Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Конкурс проводится по номинациям: «Люди в науке», «Наука в фокусе» (фотографии процессов и результатов научных экспериментов, веществ, предметов), «Эврика!» (фотографии самого необычного изобретения, научного явления, достижения); «Мир науки, скрытый от наших глаз» (фотографии призваны показать мир таким, каким его невозможно увидеть невооруженным глазом). На сайте АлтГТУ также будет организовано голосование. Автор, чья работа соберёт наибольшее количество откликов по итогам онлайн голосования, получит специальный приз.

Фотоработы необходимо направить до 1 февраля на электронную почту fvaagtu@mail.ru или принести лично по адресу главного корпуса АлтГТУ (проспект Ленина, 46, кабинет 211, Владислав Федоров, +79069616459).

Победители будут определены в каждой номинации. Награждение состоится на расширенном заседании научно-технического совета АлтГТУ, приуроченного ко Дню российской науки, 6 февраля.

Положение конкурса https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/17708/.