Сотни барнаульцев погрузились в прорубь в честь Крещения (фото)

Новости 20.01.2020 8:15 633

Несколько сотен барнаульцев приняли вчера участие в традиционном купании в проруби на праздник Крещения Господня, отмечаемый православной церковью 19-го января.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий возглавил божественную литургию в Знаменском женском монастыре. По завершении архипастырь совершил в храме чин великого освящения воды. Затем все духовенство и верующие совершили традиционный крестный ход от Знаменского женского монастыря на Обь, до Речного вокзала, где построен Крещенский городок и оборудована иордань.

Отметим, что, несмотря на привязку к церковному празднику, традиция эта, скорее, народная. Купание в проруби для верующих не является обязательным.

Некоторые священнослужители даже выражают неодобрение этой традиции, полагая, что подобные обряды размывают понятие об очищении грехов, поскольку так распространяется поверие, что грех можно просто «смыть» крещенской водой, не прибегая к покаянию.

Впрочем РПЦ также и не препятствует крещенским купаниям, считая таковые личным делом человека.

Отметим, что накануне ЛДПР организовала собственные Крещенские купания в микрорайоне Затон. Несмотря на призывы партии к чиновникам - прийти и "смыть грехи перед народом", желающих не нашлось.