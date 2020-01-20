«Это — казахская дорога»: МЧС прокомментировало сход с рельсов снегоочистителя на Алтае

Снегоочиститель сошел с рельсов на 78 км железной дороги в Локтевском районе Алтайского края. ЧП произошло в минувшие выходные, передает "Barnaul22".
Согласно размещенной в сообществе информации, пострадало три человека. "Тепловоз зажало, одну тележку развернуло полностью, она пробила топливный бак. Топливо вытекает", - гласит сообщение автора, приславшего видео.
В пресс-службе МЧС "Политсибру" сообщили, что, вопреки размещенной в паблике информации, пострадавших нет. Ситуация интересна тем, что, географически инцидент произошел на территории Алтайского края, однако де-юре снегоочиститель двигался по железнодорожной ветке, принадлежащей Казахстану. На данном отрезке железнодорожный путь пролегает по территории Алтайского края. В МЧС отметили, что снегоочиститель успел пройти таможенный контроль в Веселоярске (выезд из России). Задержек в движении других поездов данное происшествие не вызвало, российские сотрудники МЧС к ликвидации аварии привлекаться, скорее всего, не будут.