«Это — казахская дорога»: МЧС прокомментировало сход с рельсов снегоочистителя на Алтае

Новости 20.01.2020 8:45 346

Снегоочиститель сошел с рельсов на 78 км железной дороги в Локтевском районе Алтайского края. ЧП произошло в минувшие выходные, передает "Barnaul22".

Согласно размещенной в сообществе информации, пострадало три человека. "Тепловоз зажало, одну тележку развернуло полностью, она пробила топливный бак. Топливо вытекает", - гласит сообщение автора, приславшего видео.

В пресс-службе МЧС "Политсибру" сообщили, что, вопреки размещенной в паблике информации, пострадавших нет. Ситуация интересна тем, что, географически инцидент произошел на территории Алтайского края, однако де-юре снегоочиститель двигался по железнодорожной ветке, принадлежащей Казахстану. На данном отрезке железнодорожный путь пролегает по территории Алтайского края. В МЧС отметили, что снегоочиститель успел пройти таможенный контроль в Веселоярске (выезд из России). Задержек в движении других поездов данное происшествие не вызвало, российские сотрудники МЧС к ликвидации аварии привлекаться, скорее всего, не будут.

Ранее Восточный Казахстан имел железнодорожное сообщение с другими регионами страны только через российскую станцию Локоть, то есть составы проходили по маршруту Защита (Усть-Каменогорск) — Локоть — Семей. После распада СССР был построен участок, соединивший Усть-Каменогорск со станцией Шар (Турксиб), что избавило от необходимости дважды пересекать российскую границу. На строительстве было задействовано более 60 подрядных организаций, уложено 153 км главного железнодорожного полотна (такова протяжённость дороги) и более 14 км станционных путей. Всего мостостроители построили 13 мостов, 4 путепровода, 5 скотопрогонов и уложили свыше 95 водопропускных труб. Строительство завершилось 9 октября 2008 года.