Алтайский минздрав возобновил бесплатное обеспечение лекарствами военных пенсионеров

Новости 18.01.2020 18:00 324

Возобновилось обеспечение военных пенсионеров бесплатными лекарствами по линии Минобороны России. Стоимость медикаментов оплачивает ведомство. В рецепты входят лекарства, признанные жизненно важными.

Как сообщает минздрав Алтайского края, за выпиской бесплатных рецептов военным пенсионерам надо обратиться в государственные медорганизации по месту жительства, за получением лекарств по бесплатным рецептам — в государственные аптечные организации.

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