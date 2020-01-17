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Алтайский минздрав возобновил бесплатное обеспечение лекарствами военных пенсионеров

Новости
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Возобновилось обеспечение военных пенсионеров бесплатными лекарствами по линии Минобороны России. Стоимость медикаментов оплачивает ведомство. В рецепты входят лекарства, признанные жизненно важными.

Как сообщает минздрав Алтайского края, за выпиской бесплатных рецептов военным пенсионерам надо обратиться в государственные медорганизации по месту жительства, за получением лекарств по бесплатным рецептам — в государственные аптечные организации.

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В Барнауле это аптеки АКГУП «Аптеки Алтая». Они расположены по адресам: проспекты Красноармейский, 79, Комсомольский,.75А (Диагностический центр), улицы Ляпидевского, 1 (Краевая клиническая больница), Белинского, 13. А также точки «Аптека № 1» на улице Ускова, 23, проспекте Красноармейский, 81, и Павловском тракте, 243.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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