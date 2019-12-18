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Новосибирский аэропорт Толмачево нарастил пассажиропоток

Новости
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По итогам 2019 года новосибирский аэропорт Толмачево нарастил пассажиропоток. Прирост составил 14,2 процента. В абсолютных цифрах это 800 тысяч человек. По итогам года аэропорт обслужил 6 млн пассажиров.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4 903 212 (+14,5%), на международных — 1 843 939 (+13,3%), передает пресс-служба аэропорта.

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Количество трансферных пассажиров выросло на 27% или на 1,73 млн человек. Их доля в общем потоке составила 26,3%. За год через аэропорт прошло 33 191 рейс. Это на 13 процентов выше, чем в 2018 году.

По темпам роста популярности самыми быстрорастущими стали рейсы на Салехард, Новокузнецк, Казань, Братск, Томск, Самара, Улан-Удэ. На международных — Наманган, Иссык-Куль, Камрань, Сеул. В прошлом году появились и новые рейсы. В Воронеж, Нижний Новгород, Новокузнецк. Из зарубежных — Гуанчжоу, Бухару и Сураттхани.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: news.tvk.tv

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