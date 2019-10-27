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ВК «Университет» разгромил питерский «Автомобилист»

Новости
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Алтайские волейболисты уверенно выиграли второй матч в рамках домашнего тура Высшей лиги «А». Их соперником стал «Автомобилист» из Санкт-Петербурга. Наши ребята, после долгого перерыва, выступали перед барнаульскими болельщиками и порадовали их хорошей игрой.

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ВК «Университет» неудачно стартовал — три поражение в трех матчах

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«Университет» занимает последнее место из 18 возможных.

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Первую партию «студенты» уверенно выиграли. Точку в партии мощным ударом поставил капитан «Универа» Максим Ненашев. Во второй партии он выдал удачную серию из шести результативных подач. Второй раунд тоже уверенно выиграли волейболисты из Барнаула — 25:16.

В заключительный отрезок у наших ребят также хорошо получалось подавать и набирать очки. Главный тренер дал поиграть и молодежи, удачно корректируя состав заменами. Третий сет также остался за «Университетом» - 25:14. Итоговая победа — 3:0. Следующий матч барнаульцы проведут сегодня, 18 января, с подмосковной «Искрой».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altaisport.ru

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