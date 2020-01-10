Федеральные трассы на Бийск и Рубцовск открыли в Алтайском крае

Новости 18.01.2020 15:25 134

После метелей и снегопада дорожники открыли для движения ранее перекрытые трассы Р-256 «Чуйский тракт» (с 13 часов, 18 января) и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (с 14 часов). Ограничения действовали с 17 января. «Чуйский тракт перекрывали от развязки возле Новоалтайска до Бийска (213-345 км). А-322 — с 11 по 299 км — от Барнаула до Рубцовска.

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На федеральных трассаю Алтайского края работает 130 единиц специализированной техники. ФКУ Упрдор «Алтай» просит быть внимательнее на дорогах и по возможности отказаться от дальних поездок, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, синоптики дали прогноз, что метель будет продолжать бушевать в Алтайском крае, как минимум, до понедельника, 19 января. Не исключено ухудшение погодных условий. В этом случае трассы могут опять перекрыть.