Пять солнечных электростанций планируют построить в Алтайском крае

Новости 18.01.2020 13:50 102

В ближайшие пять лет в Алтайском крае построят пять электростанций, который работают на энергии солнца. Инвестиции в этим проекты составят 15-18 млрд рублей. Об этом губернатор Алтайского края сообщил в ходе общения с прессой на Гайдаровском форуме. Все станции поставят в степных районах региона: Курьинском, Кулундинском, Калманском и Михайловском. Пятую станцию возведут в Славгороде.

«У нас много солнца, хороший уровень солнечной радиации по степным районам. Каждый из объектов мощностью от 25 до 40 МВт. Реализация первого этапа начнут в 2021 году в двух территориях, на втором этапе — еще в трех муниципалитетах», - сообщил Виктор Томенко.

Инвестором выступит «Авелар Солар Технолоджи» и «Хевел». Инвестор уже оформил права аренды на землю под строительство солнечной электростанции мощностью 40 МВт рядом со Славгородом, в отношении участка в Курьинском районе ведут работу по смене категории и разрешенного использования участка. Определены точки технологического присоединения к сетям.