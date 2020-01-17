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Коммунальщики устранили аварию, нарушившую теплоснабжение целого квартала Барнаула

Новости
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Коммунальная авария на тепловых сетях произошло в Барнауле. Это случилось в районе улицы Гущина. Под ограничение теплоснабжения попали 29 многоэтажек, детский сад №244 и школа №126. Специалисты оперативно устранили нарушение за утренние часы, 18 января.

По данным пресс-службы мэрии Барнаула, рабочие быстро приступили к выполнению сварочных работ. На время аварии работали пункты временного размещения в гимназии №79 (ул. Георгия Исакова, 227) и лицее №124 (Георгия Исакова, 206).

К полудню, 18 января, аварию удалось ликвидировать. Тепло начало поступать в дома жителей. В ближайшее время контур полностью заполнится горячей водой.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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