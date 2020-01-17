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Снег обрушил крыльцо у ТЦ Galaxy в Барнауле

Новости
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Перед въездом на крытую парковку у ТРЦ Galaxy в Барнауле обрушился навес. По словам очевидцев, конструкция не выдержала тяжести снега. Снег и фрагменты рухнувшей кровли лежат вдоль здания. Обрушение на некоторое время заблокировало въезд, сообщает "Амител".

В результате инцидента никто не пострадал. Ранее в Рубцовске ураган оторвал кусок крыши от многоэтажного дома. Он упал на пешеходную дорогу, обошлось без пострадавших. Также ветер обрушил в Рубцовске трубу котельной.

Массовое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе в Алтайском крае. Обновлено

Массовое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе в Алтайском крае. Обновлено

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Массовое ДТП с погибшими произошло на трассе в Алтайском крае

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Автор: Политсиб.ру

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