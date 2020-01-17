Снег обрушил крыльцо у ТЦ Galaxy в Барнауле

Новости 18.01.2020 12:50 149

Перед въездом на крытую парковку у ТРЦ Galaxy в Барнауле обрушился навес. По словам очевидцев, конструкция не выдержала тяжести снега. Снег и фрагменты рухнувшей кровли лежат вдоль здания. Обрушение на некоторое время заблокировало въезд, сообщает "Амител".

В результате инцидента никто не пострадал. Ранее в Рубцовске ураган оторвал кусок крыши от многоэтажного дома. Он упал на пешеходную дорогу, обошлось без пострадавших. Также ветер обрушил в Рубцовске трубу котельной.