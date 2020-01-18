Мэрия: погодные условия в Барнауле остаются сложными

Новости 18.01.2020 11:50 201

Первый зам главы администрации города и руководитель аппарата Вячеслав Франк провел совещание в мэриии Барнаула по теме сильнейшей метели, которая обрушилась на Барнаул. Скорость ветра достигает 17-25 метров в секунду. В субботу, 18 января, ветреная погода сохранится в городе, сообщил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев. После обеда возможны небольшие улучшения.

За сутки в Барнауле зарегистрировали два пожара, пять ДТП, семь коммунальных аварий, по одному падению дерева и остановочного павильона. Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин сообщил, что ночью на дорогах города работало 171 единица техники. Особое внимание — пригороду. Специалисты сосредоточили усилия на сохранения возможности проезда. Несколько раз за ночь техника пробивала подъездные пути к поселкам. Сейчас на улицах работает 113 единиц техники.

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Из города нельзя уехать на автобусе или автомобиле. Закрыты выезды на Правобережном, Павловском и Змеиногорском трактах. Школьникам отменили занятия во вторую смену. На улице Юрина продолжают устранять коммунальную аварию.

«Обстановка в городе остается сложной. Наша задача обеспечить стабильное функционирование всех систем жизнеобеспечения краевой столицы. Завтра верующие отмечают Крещение. Необходимо обеспечить дежурство дорожной техники в местах проведения обряда. Ввиду сложных метеоусловий, считаю необходимым обратиться к горожанам с просьбой воздержаться от поездок на личном автотранспорте, в том числе к купелям», - подвел итог Вячеслав Франк.