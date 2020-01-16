Стал известен приемник Мишустина на посту главы ФНС

Новости 18.01.2020 10:50 159

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова. Он работает в налоговой с начала 2000-х. До назначения занимал пост заместителя руководителя ведомства. Соответсвующее распоряжение опубликовали на сайте правительства. Это первое кадровое решение Мишустина после вступления в новую должность.

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. По данным сайта ФНС РЫ, окончил московский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». Диплом получил в 1998 году. В налоговых органах — с 2001 года. В нынешней должность — с 2011-го. За эти десять лет он курировал деятельность контрольного управления ФНС.

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Напомним, 15 января состоялось Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Президент предложил внести поправки в Конституцию. Через несколько часов правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Официальная причина — юридическая формальность — дать президенту возможность озвученные инициативы. На должность нового главы правительства Путин предложил Мишустина.