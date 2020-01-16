О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Стал известен приемник Мишустина на посту главы ФНС

Новости
159
0

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова. Он работает в налоговой с начала 2000-х. До назначения занимал пост заместителя руководителя ведомства. Соответсвующее распоряжение опубликовали на сайте правительства. Это первое кадровое решение Мишустина после вступления в новую должность.

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. По данным сайта ФНС РЫ, окончил московский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». Диплом получил в 1998 году. В налоговых органах — с 2001 года. В нынешней должность — с 2011-го. За эти десять лет он курировал деятельность контрольного управления ФНС.

Как в Барнауле смотрели и обсуждали послание Путина. Фоторепортаж

Как в Барнауле смотрели и обсуждали послание Путина. Фоторепортаж

Новости

За собравшимися со стороны наблюдал фотокорреспондент Олег Укладов

1941

Напомним, 15 января состоялось Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Президент предложил внести поправки в Конституцию. Через несколько часов правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Официальная причина — юридическая формальность — дать президенту возможность озвученные инициативы. На должность нового главы правительства Путин предложил Мишустина.

Эпохальное и яркое, но слабее прошлогоднего? Эксперты подискутировали о послании президента

Эпохальное и яркое, но слабее прошлогоднего? Эксперты подискутировали о послании президента

Новости

Политики, общественники и чиновники собрались в Барнауле для просмотра послания Путина Федеральному Собранию

1578

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: smebanking.news

Комментарии (0)

1000