Две лавины сошли на Чуйском тракте. Движение перекрыто

Новости 17.01.2020 17:20 10

В Шебалинском районе Республики Алтай между селами Черга и Камлак на дорожное полотно сошла снежная лавина. Во время ЧП никто не пострадал. В настоящее время дорожники уже выехали на место происшествия, для расчистки дороги будет использована специальная техника.

Кроме того, лавина сошла на 2-м километре «объездной» дороги (подъезд к Горно-Алтайску), сообщают «Новости Горного Алтая». В Упрдор «Алтай» заявили, что в течение часа на этих участках будет обеспечено реверсивное движение, после чего дорожники продолжат работы до полной расчистки проезжей части.

Накануне Главное управление МЧС по Республике Алтай объявило штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями.