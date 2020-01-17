Треть всех платежных колец PayRing продана в Алтайском крае

Новости 17.01.2020 18:50 259

С января 2019 года Россельхозбанк привлек более 1,1 тыс. клиентов, которые приобрели платежные кольца PayRing. Наибольшей популярностью они пользуются среди жителей Москвы, Московской области и Алтайского края, где было продано почти 300 колец.

Покупатели все чаще используют различные бесконтактные формы оплаты. Одними из таких «умных» форм бесконтактной оплаты стали платежные кольца PayRing, выпущенные при сотрудничестве Россельхозбанка и компании-производителя.

Председатель Союза журналистов Алтайского края, редактор газеты «Алтайская нива» Мария Чугунова является обладателем такого платежного кольца. По ее мнению, это очень интересный продукт: «Выглядит стильно, необычно и привлекательно. Пользуюсь им с октября прошлого года. Иногда в магазинах продавцы и покупатели сильно удивляются, когда я прикладываю кольцо к терминалу оплаты и оно срабатывает. Моя попытка воспользоваться платежным кольцом в стенах другого крупного банка привела к тому, что собрала вокруг персонал, который впервые увидел такое бесконтактное средство оплаты. Это говорит о том, что Россельхозбанк оказался впереди со своей новацией. Платежное кольцо для меня - это еще один удобный и привлекательный инструмент, который приятно носить и использовать в повседневной жизни».

«Рост популярности интеллектуальных продуктов среди жителей Алтайского края заставляет нас предоставлять своим клиентам возможность выбора тех способов и форм оплаты, которые просты и удобны. Поэтому Россельхозбанк внедряет новые, «умные» продукты, способные обеспечить комфортное совершение денежных операций нашими клиентами. Платежные кольца PayRing ориентированы именно на это», – подчеркнул директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

PayRing представляет собой платежную карту в форме кольца из циркониевой керамики, в которой расположен чип-модуль, обеспечивающий проведение платежей по технологии NFC. Платеж можно осуществить при поднесении кольца к терминалу, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Дизайн колец представлен в четырех вариантах: с глянцевой и матовой поверхностями, а также с рельефной поверхностью и глянцевое с огранкой по внешним контурам.

Приобрести платежное кольцо PayRing очень просто. Для оформления заказа платежного кольца пройдите по ссылке на сайт Банка, выберете понравившееся Вам кольцо и добавьте его в корзину. Затем перейдите в корзину и нажмите кнопку «оформить заказ».

Теперь для оплаты покупок не обязательно иметь при себе банковскую карту или мобильный телефон, просто воспользуйтесь платежным кольцом PayRing.