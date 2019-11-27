Прокуратура на Алтае добилась отставки четырех депутатов из-за неверных деклараций

Новости 17.01.2020 16:35 614

Прокуратура Республики Алтай через суд добилась прекращения полномочий четырех депутатов, которые нарушили отчетность о доходах. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

Турочакский районный суд обязал Совет депутатов района изучить вопрос о прекращении полномочий народных избранников, нарушивших антикоррупционное законодательство.

«Прокуратурой проведена проверка законодательства о противодействии коррупции при предоставлении последними сведений о своих доходах. В итоге были выявлены факты недостоверного отражения сведений о доходах и имуществе в декларациях о доходах депутатов за 2018 год. В связи с этим, прокурором было внесено представление в адрес районного Совета депутатов, которое было рассмотрено, признанно обоснованным», - говорится в официальном сообщении.

Несмотря на это, депутаты не стали принимать мер по досрочному прекращению полномочий своих коллег. В этой связи прокурором в Турочакский районный суд направлено исковое заявление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов, которое рассмотрено и удовлетворено.