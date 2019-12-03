Главу реготделения «Единой России» в Бурятии исключили из партии после резонансного ДТП

Новости 17.01.2020 15:15 351

Секретарь отделения «Единой России» по республике Бурятия Баир Жамбалов исключен из партии. Такое решение было принято во время президиума генсовета ЕР. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение было принято единогласно.

«События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог бы позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики», - подчеркнул замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он добавил, что поступок Жамбалова бросает тень на партию и органы власти. Исполнять обязанности главы реготделения до проведения конференции назначен заместитель секретаря отделения Батор Цыбиков.

Напомним, что по информации местных СМИ, 5 января местный бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку и покинул место ДТП. Позже он сам пришел в полицию. Позже выяснилось, что автомобиль записан на вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал награду тому, кто предоставит видеозапись ДТП, в котором под колесами внедорожника погибла 17-летняя девушка.

Расследование дела взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.