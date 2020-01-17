Институциональная реформа: АлтГУ в 2020 году ликвидирует все свои факультеты

Новости 17.01.2020 14:30 1504

АлтГУ намерен кардинально изменить систему управления внутри вуза. Предполагается, что в течение 2020 года университет трансформирует факультеты в институты. В этом случае структурное подразделение будет возглавлять не декан (выбираемый из числа профессорско-преподавательского состава), а директор. Последнего вправе назначить лично ректор вуза.

Впрочем, по мнению руководства АлтГУ, переход к институтам "обусловлен необходимостью стратегического развития образовательного учреждения". Решение о модернизации структуры было озвучено в ходе недавнего заседания Ученого совета.

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"Институты – ключевые звенья в решении все возрастающих по сложности образовательных, научных, административных задач. Благодаря им в АлтГУ появятся мультинаучные коллективы, которые смогут вести междисциплинарные исследования, – цитирует ректора Сергея Бочарова газета "За науку".

Кроме того, ректорат рассчитывает, что внедрение новой системы скажется в лучшую сторону и на показателях научной деятельности.

Добавим, что в настоящее время в АлтГУ существует три института: МИЭМИС, юридический, педагогического образования, а также 10 факультетов. Экономический факультет был преобразован в институт еще в 2008 году без каких-либо потрясений. Чего не скажешь про бывший юрфак. После открытого конфликта руководства вуза с деканом Натальей Карловой в 2017-2018 годах, а затем длительного судебного спора, было решено изменить организационно-правовую форму крупнейшего подразделения вуза. В итоге летом 2018 года юрфак стал институтом. Его возглавил Антон Васильев.

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Обращает на себя внимание то, что у целого ряда действующих деканов факультетов истекает трудовой договор в 2020-2021 годах. Среди них - биологический, исторический, социологии, ФМКФиП. Вероятно, что новые выборы в этих структурных подразделениях проводиться уже не будут.

Вполне возможно, что тема, связанная с массовым переходом к институтам, получит дальнейшее продолжение на годовом отчете ректора 28 января. Другие вопросы, которые могут быть озвучены: строительство нового корпуса вуза на Сахарова, а также выделение финансирования под очередное общежитие АлтГУ. Также ректор обозначит планы на 2020 год, проанализирует среднюю зарплату по вузу, озвучит бюджет университета и др.