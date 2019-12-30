Кандидатура на пост министра промышленности Алтайского края согласована правительством

Новости 17.01.2020 13:25 833

Замглавы Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка был согласован в профильном федеральном министерстве для дальнейшего назначения на должность министра Алтайского края по промышленности и энергетике. Об этом пишет «Толк».

Пост министра стал вакантным после того, как Александр Климин в конце декабря был назначен "промышленным" вице-губернатором. Именно он будет курировать в том числе и деятельность своего преемника. Сейчас обязанности Климина в региональном Минпромэнерго временно исполняет Ольга Слученкова.

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Что касается Химочки, то место в мэрии, которое он освободит, скорее всего, займет глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. Об этом ранее писал «Политсибру» со ссылкой на официальный кадровый резерв городской администрации. Судя по документу, других кандидатов на кресло замглавы администрации города по экономической политике нет.

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Что известно о Вячеславе Химочке

В феврале ему исполнится 40 лет. У него профильное образование – «государственное и муниципальное управление». В 2006 году Химочка пришел в городскую администрацию. Сначала работал председателем комитета по экономике в Центральном районе, затем главой поселковой администрации в Центральном. Пост вице-мэра занимает с февраля 2011 года.