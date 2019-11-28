Арбитраж отказался признать банкротом барнаульского застройщика, несмотря на позицию кредиторов

Новости 17.01.2020 12:55 975

Известный барнаульский застройщик «МК ПР-Холдинг» избежал банкротства. О таком сценарии, как наиболее вероятном, ранее "Политсибру" рассказывал руководитель компании Евгений Клейнатовский. Поданные против девелопера иски в арбитраж он охарактеризовал как "инструмент давления".

В список кредиторов входили три юрлица - «Контакт»,«ГазЭнергоСервис» и «Производство силикатного кирпича». Позднее к процессу подключилась МИФНС №15. Задолженность строительной компании составляла около 930 тысяч рублей. В ходе судебного процесса «МК ПР-Холдинг» частично погасил долги, а позднее уплатил налоговой порядка 8 млн рублей.

14 января один из кредиторов - ООО «Производство силикатного кирпича» - официально отозвал свое заявление. 15-го числа суд отказался признать застройщика банкротом, хотя на этом и продолжали настаивать "Контакт" и «ГазЭнергоСервис». Данное решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.

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"Других юрлиц, с которыми мы находимся в судах или спорах, нет – это был исчерпывающий перечень кредиторов. Никаких других задолженностей компания не имеет и нигде не кредитуется", – рассказывал ранее изданию Евгений Клейнатовский.