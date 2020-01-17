Как выглядит крещенский городок в Барнауле накануне праздника. Фоторепортаж

Новости 17.01.2020 12:10 709

Три купели будут открыты в краевом центре на Крещение. Они будут оборудованы возле Речного вокзала, на озере Пионерском в Казенной Заимке (Ленинский район) и в микрорайоне Булыгино (Центральный район). Как и в предыдущие годы, основные мероприятия пройдут в крещенском городке, который возводят на Оби в районе речного вокзала.

Проведен замер льда. Его толщина составляет 50-53 сантиметра. Это безопасно для нахождения на нем людей. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на соответствие санитарным нормам. Для безопасности и поддержания правопорядка 19 января, в Крещение, будет организовано дежурство спасателей и аварийно-спасательных формирований, сотрудников полиции.

В пятницу, 17 января, городские власти осуществили приемку работ. Праздничный обряд крещения состоится в воскресенье, 19 января. Фотокорреспондент Олег Укладов запечатлел, как выглядит Крещенский городок на Речном вокзале. Напомним, что в этом году он обошелся местному бюджету дешевле на 200 тысяч рублей.

Отметим, что в этом году в крае планируется оборудовать 53 купели, где традиционные крещенские омовения совершат, как предполагается, более 30 тысяч жителей. Это больше, чем в прошлом году.