О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Сразу на нескольких трассах Алтайского края ограничено движение из-за непогоды

Новости
589
0

В пятницу, 17 января, связи с ухудшающимися погодными условиями на нескольких региональных дорогах Алтайского края ограничено движение транспорта. Об этом сообщает краевое МЧС.

«С целью обеспечения безопасности движения в условиях плохой видимости, сильной метели ограничено движение на дорогах регионального значения. Ограничение введено для всех видов транспорта», - говорится в сообщении.

Дороги перекрыты:

  • автодорога К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»);
  • автодорога К-03 («Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области»);
  • автодорога К-13 ("Алейск - Петропавловское - Смоленское");
  • автодорога К-18 ("Алейск - Чарышское").

Что касается других автомобильных дорог федерального и регионального значения, то перерывов в движении не зарегистрировано. Проезд обеспечен. Для контроля обстановки задействованы оперативные группы гарнизонов.

Штормовой ветер со снегом ожидают на Алтае перед Крещением

Штормовой ветер со снегом ожидают на Алтае перед Крещением

Новости

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

558
Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, (8-3852-65-82-19).

Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В помощь местным подразделениям сформированы и направлены из Барнаула три группы.

«В условиях непогоды основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде! Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи», - предупреждают спасатели.

Что касается снегоуборочной техники, то ее количество на трассах федерального значения сейчас увеличено. Трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан переведены на усиленный режим работы.

Днем 17 и сутки 18 января на снегоочистке будет задействовано около 120 единиц техники, при ухудшении погодных условий количество увеличат.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации или высказать замечания в адрес работы подрядных организаций можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.
Череда смертельных аварий на алтайских трассах продолжается

Череда смертельных аварий на алтайских трассах продолжается

Новости

Столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Corona

1414

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000