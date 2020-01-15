Сразу на нескольких трассах Алтайского края ограничено движение из-за непогоды

В пятницу, 17 января, связи с ухудшающимися погодными условиями на нескольких региональных дорогах Алтайского края ограничено движение транспорта. Об этом сообщает краевое МЧС.
«С целью обеспечения безопасности движения в условиях плохой видимости, сильной метели ограничено движение на дорогах регионального значения. Ограничение введено для всех видов транспорта», - говорится в сообщении.
Дороги перекрыты:
Что касается других автомобильных дорог федерального и регионального значения, то перерывов в движении не зарегистрировано. Проезд обеспечен. Для контроля обстановки задействованы оперативные группы гарнизонов.
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Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В помощь местным подразделениям сформированы и направлены из Барнаула три группы.
«В условиях непогоды основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде! Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи», - предупреждают спасатели.
Что касается снегоуборочной техники, то ее количество на трассах федерального значения сейчас увеличено. Трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан переведены на усиленный режим работы.
Днем 17 и сутки 18 января на снегоочистке будет задействовано около 120 единиц техники, при ухудшении погодных условий количество увеличат.
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