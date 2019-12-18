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В недостроенную Алтайскую ЦРБ ищут главврача через интернет

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Министерство здравоохранения Алтайского края открыло вакансию главврача Алтайской центральной районной больницы. Объявление появилось на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что больница граничит с Республикой Алтай и находится в живописном месте у предгорном районе. Сам Алтайский район включает в себя 25 населенных пунктов. Численность обслуживаемого населения Алтайской ЦРБ – около 26 тысяч жителей,  из которых 5,7 тысяч – дети.

В составе больницы функционирует стационар (хирургическое, терапевтическое, педиатрическое, инфекционные отделения, роддом, отделение анестезиологии и реанимации), взрослая и детская поликлиники, дневной стационар, отделение скорой медицинской помощи, клиническая лаборатория. В самом районе работает одна врачебная амбулатория и 15 ФАПов.

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На сегодняшний день идут строительные работы, по окончанию которых появится здание поликлиники на 250 посещений в смену с режимом работы в 1,5 смены. В новом здании планируется закупка медицинского оборудования. Окончание строительства запланировано на 2021 год.

В конце 2019 года Алтайская ЦРБ вошла в федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», направленный на улучшение качества работы медицинских организаций.

Что касается требований к соискателю, то они вполне стандартны:

  • высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицинских специальностей;
  • стаж работы в должности на руководящих должностях в медицинской организации не менее пяти лет.
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Автор: Политсиб.ру

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