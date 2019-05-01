Высотка на Потоке приросла в этажах и квартирах, но потеряла парковку

Новости 17.01.2020 10:35 942

Жилой дом в Барнауле по адресу: улица Сухова, 34 возводит компания «Сиада». Работы на объекте стартовали в ноябре 2016 года, передает "Алтайский портал недвижимости". Срок введения в эксплуатацию намечен на первый квартал 2023 года. Между тем застройщик решил отказаться от подземного паркинга, за счет чего срок строительства фактически может сократиться: речь идет о декабре 2021 года.

Изначально проект насчитывал четыре этажа. После этого компания анонсировала строительство 17-этажного дома. Однако оформление новой документации затянулось. Все это время Росреестр не регистрировал договоры долевого участия, в связи с чем продажи квартир встали. Как сообщают покупатели, стройка фактически прервалась на год. Некоторые дольщики начали расторгать договоры.

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В настоящее время, судя по фотоотчетам и трансляции с онлайн-камер, строительство ведется, на площадке работает техника и бригады. Возведено 3-5 уровней в трех разных блок-секциях. Сейчас, согласно графику, объект готов на 40%. Разрешительная документация утверждена, продажи долевок осуществляются по старым правилам (без эскроу-счетов). Число квартир выросло с 40 до 300.