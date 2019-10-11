Замминистра Алтайского края по транспорту уезжает на работу в Воронеж?

Новости 17.01.2020 10:10 980

Замминистра транспорта Алтайского края Сергей Потапов стал кандидатом на должность главы департамента строительной политики Воронежской области. Об этом пишет «Коммерсант».

Инициатива о предложении его кандидатуры была озвучена региональным Союзом строителей. Из ряда источников известно, что Потапов встречался с главой Воронежской области Александром Гусевым. Несмотря на это, итоговое решение о его назначении может быть принято после обращения профильного союза к областному губернатору.

«Губернатор на 100% еще не принял решение, но мнение строительного сообщества региона для него, естественно, важно», – сообщил источник из местного правительства.

Напомним, что ранее экс-руководитель департамента строительной политики Олег Гречишников ушел с поста в конце прошлого года после того, как стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Он уже дал признательные показания по делу в отношении главы управления строительной политики мэрии Воронежа Владимира Пешкова.

Что известно о Потапове?

Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репное Новоусманского района Воронежской области.

Выпускник Воронежского инженерно-строительного института по специальности «автомобильные дороги» в 1991 году. В 2007 году стал кандидатом технических наук в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете.

С 2005 по 2010 год руководил управлением строительства и проектирования автодорог Росавтодора.

С 2010 по 2012 год – в должности замруководителя Федерального дорожного агентства курировал вопросы проектирования и строительства дорог общего пользования. Затем перешел в коммерческие структуры, в том числе с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО «Стройгазконсалтинг».

В октябре 2019 года стал подчиненным экс-руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александра Дементьева, который в тот момент уже возглавлял соответствующее министерство в правительстве Алтайского края.