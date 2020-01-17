Проект молодого ученого АлтГТУ получил поддержку Фонда содействия инновациям

Новости 17.01.2020 9:30 276

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) подвел итоги конкурса по программе «Старт-1». Проект из Алтайского края рекомендовали к получению грантового финансирования.

На участие в конкурсе первого года программы «Старт» поступило более 900 заявок, в том числе 10 из Алтайского края. К финансированию фонд рекомендовал 134 авторских предложения. Поддержку в два миллиона рублей получит проект молодого ученого Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Сергея Еремочкина «Разработка и исследование энергоэффективного однофазного полупроводникового электропривода для сельскохозяйственных электрифицированных машин жителей отдаленных районов Российской Федерации».

«Главная задача проекта заключается в разработке энергоэффективного полупроводникового устройства, обеспечивающего запуск и работу трехфазного электрического двигателя от однофазной сети, – рассказывает молодой ученый. – По сравнению с уже существующими способами запуска разрабатываемое устройство отличается повышенной надежностью, простотой в эксплуатации, низкой стоимостью и габаритами». Потребителями новой установки станут сельскохозяйственные производители и фермерские хозяйства, жители частного сектора.

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.