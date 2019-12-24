Новый мусорный полигон откроют за пределами Барнаула. Действующего хватит на три года

Новости 17.01.2020 7:40 469

Площадка под новый мусорный полигон в Барнауле до сих пор не найдена. Мощности старого хватит только до 2023 года. Уже известно, что площадку будут подбирать за пределами города, но так, чтобы территориально она относилась к Барнаульской агломерации.

Накануне в администрации города состоялся круглый стол по вопросам обращения с ТКО на территории города. Гендиректор компании «Эко-Комплекс» Виктор Карл рассказал об основных итогах первого года работы предприятия в качестве регоператора и проблемах, с которыми пришлось столкнуться в результате «мусорной» реформы.

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«Сейчас все отходы перемещаются на специализированные полигоны, места временного хранения не используются», - цитирует Карла мэрия Барнаула.

Говоря о возникающих проблемах, гендиректор регионального оператора отметил отсутствие доступа к персональным данным потребителей о фактическом проживании, существование значительного количества территорий, где еще используется бестарный способ сбора отходов, так как население отказывается от установки контейнеров. Также он озвучил главную проблему – поиск оптимальной площадки под полигон (эксплуатация барнаульского полигона рассчитана до 2023 года).

Так как в городе новой площадки не существует, ее предстоит искать на территории Барнаульской агломерации. Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк отметил, что в решении этого вопроса следует просить содействия соседних муниципалитетов, где нужно будет провести общественные обсуждения.

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В качестве одной из мер разгрузки полигона ТКО участниками встречи подробно обсуждался вопрос сортировки и дальнейшей переработки отходов.

По словам председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александра Пугача, в Барнауле около 300 предпринимательских структур занимаются сбором и переработкой вторсырья. Недавно поступило предложение от новосибирской компании, готовой инвестировать проект по раздельному сбору отходов. Прорабатывается вопрос реализации пилотного проекта на территории поселка Южный, там появятся пункты приема для алюминиевых банок, ПЭТ-тары и стекла.