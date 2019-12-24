Собираемость взносов на капремонт в ряде алтайских муниципалитетов превысила 100%

Новости 17.01.2020 8:45 516

Регоператор «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» подвел итоги собираемости взносов на капремонт в Алтайском крае в 2019 году. Платежная дисциплина в регионе увеличилась более чем на 4% и составила 98,65%, сообщает офсайт правительства края

Среди городов региона лидирующие позиции занимает Рубцовск - от собственников многоквартирных домов на счет регоператора в 2019 году поступило 99,93% платежей от начисленных взносов. На втором месте - Барнаул с показателем 96,96%, на третьем - ЗАТО Сибирский, собравший 96,68% взносов. Далее расположились Новоалтайск (96,63%), Заринск (95,85%), Яровое (95,02%), Белокуриха (94,27%) и Бийск (92,99%).

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В ряде муниципалитетов края собираемость взносов превысила 100%. Это Ельцовский (114,22%), Табунский (107,24%), Угловский (105,68%), Краснощековский (102,62%), Троицкий (102,44%), Алтайский (102,04%), Новичихинский (100,15%) районы.

В Фонде капремонта считают, что на увеличение собираемости повлияло взыскание задолженности, а также судебная и информационная работа.

На сегодняшний день регоператор выполнил капитальный ремонт в 1232 многоквартирных домах Алтайского края.