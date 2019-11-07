Барнаульские автомобилисты спустя 1,5 месяца получили доступ на площадь Сахарова

Новости 17.01.2020 8:15 227

В центральной части Барнаула на площади Сахарова рабочие демонтировали снежный городок, который был установлен еще в начале декабря прошлого года. Об этом сообщила мэрия города.

Работы по демонтажу начались 14 января. Администрация ранее отмечала, что работы продлятся не более трех дней и 17 января движение для транспорта будет полностью открыто. В четверг, 16 января, власти подтвердили данную информацию.

В пятницу движение для транспорта по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова полностью стало доступным. Напомним, что движение было перекрыто еще с 1 декабря 2019 года.

Кстати, монтаж новогодней елки и праздничного городка на площади Сахарова обошелся бюджету города в 8,7 млн рублей. Стоит отметить, что на аналогичное оформление в 2018 году власти потратили около 7,3 млн рублей.