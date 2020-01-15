Стало известно, когда будут рассмотрены изменения в Конституцию России

Новости 16.01.2020 18:30 480

Всероссийский референдум по принятию новых поправок в Конституцию России, которые были предложены президентом Владимиром Путиным, будет проведен до 1 мая текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

Учитывая время рассмотрения всех изменений, их проработку, то можно предположить, что голосование состоится не ранее марта-апреля 2020 года. Свяжут ли дату голосования с годовщиной референдума по вхождению Крыма в состав России, неизвестно.

Всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, пройдет в один из выходных дней, уточняет издание.

Тем временем Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию. Законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.