Инфляция в Алтайском крае за прошлый год снизилась, но все равно оказалась выше средней по стране

Инфляция в Алтайском крае за прошлый год составила 3,3%, сообщает Алтайкрайстат. При этом за декабрь индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги вырос в регионе на 0,3%.
Сильнее всего – на 0,4% – в первый месяц зимы подорожали продукты питания и услуги, в то время, как стоимость непродовольственных товаров не изменилась.
Между тем с начала года услуги подорожали сильнее всего – на 4,4%. Непродовольственные товары, а также продукты питания за этот период выросли в цене на 2,9%.
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При этом следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом темпы инфляции в Алтайском крае снизились - на 0,8%. Так, за период с января по декабрь 2018 года инфляция составляла 4,1%. Цены на продукты и промтовары выросли тогда за весь календарный период на 4,1% и 4,6% соответственно. А вот услуги дорожали медленнее – рост цен на них составлял 3,3%.
В ноябре президент Владимир Путин отмечал, что в замедлении роста потребительских цен есть «определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса». Критически к низкому уровню инфляции в России относится и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министр также указывал на то, что низкие темпы роста потребительских цен снижают совокупный спрос и тормозят развитие экономики.
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