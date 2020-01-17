Вклад «Доходный» Россельхозбанка стал лучшим вкладом 2019 года по версии «Выберу.ру»

Вклад «Доходный», открываемый через дистанционные каналы обслуживания, признан лучшим вкладом 2019 года по мнению информационного финансового портала «Выберу.ру».
Максимальная процентная ставка по вкладу составляет 6,4% годовых в рублях РФ, 1,45% годовых в долларах США и 0,01% годовых в евро. Минимальный размер первоначального взноса - 3000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Максимальная сумма вклада не ограничена. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются. Вклад не предусматривает возможность пополнения или частичного снятия. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.
«Мы рады, что наши продукты получают такие высокие оценки. Вклад «Доходный» стал одним из локомотивных продуктов 2019 года. Мы постоянно совершенствуем линейку финансовых продуктов, что позволяет клиентам выбирать наиболее подходящие и выгодные для них варианты», – подчеркнула Ольга Шведова, директор Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка.
Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.