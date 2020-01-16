Госдума официально одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Глава ФНС России Михаил Мишустин займет пост председателя правительства России. Решение было принято во время заседания Государственной Думы в четверг, 16 января. Информация появилась на сайте нижней палаты парламента.
Таким образом, Мишустин в скором времени займет должность премьер-министра, в статусе которого с приставкой врио пока работает Дмитрий Медведев. Действующие члены его кабмина будут исполнять свои обязанности. Затем будет сформирован новый состав правительства. Вероятно, это произойдет еще до февраля.
Решение о роспуске правительства России было принято Дмитрием Медведевым в среду, 15 января, после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Юрий Куриленко охарактеризовал своего нынешнего начальника Михаила Мишустина
За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали депутаты фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после разговора с кандидатом на пост главы правительства принял решение воздержаться от голосования. Таким образом, за назначение проголосовало 383 депутата и 41 депутат воздержался.
Что известно о Михаиле Мишустине