Госдума официально одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Новости 16.01.2020 20:30 920

Глава ФНС России Михаил Мишустин займет пост председателя правительства России. Решение было принято во время заседания Государственной Думы в четверг, 16 января. Информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

Таким образом, Мишустин в скором времени займет должность премьер-министра, в статусе которого с приставкой врио пока работает Дмитрий Медведев. Действующие члены его кабмина будут исполнять свои обязанности. Затем будет сформирован новый состав правительства. Вероятно, это произойдет еще до февраля.

Решение о роспуске правительства России было принято Дмитрием Медведевым в среду, 15 января, после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

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За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали депутаты фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после разговора с кандидатом на пост главы правительства принял решение воздержаться от голосования. Таким образом, за назначение проголосовало 383 депутата и 41 депутат воздержался.