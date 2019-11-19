Новосибирск, вслед за Томском, разрешит митинговать у зданий органов власти

Новости 16.01.2020 15:50 332

В Новосибирской области намерены отменить неконституционные запреты на массовые акции у зданий органов власти. Профильный комитет Законодательного Собрания уже одобрил документ. Об этом пишет Тайга.инфо.

Зампредседатель комитета Евгений Смышляев представил документ депутатам в среду, 15 января. Проект изменений был единогласно поддержан. Его рекомендовали принять на ближайшей сессии в первом чтении.

«На самом деле, решение достаточно обильное для того, чтобы еще пообсуждать», — говорит глава комитета Александр Терепа.

С 2012 года в целом ряде регионов были приняты запретительные меры, ограничивающие право на проведение митингов. Такая мера возникла после череды митингов из-за итогов выборов Госдумы-2011.

В ноябре 2019 года Конституционный суд России признал противоречащими Конституции положения закона Республики Коми о массовых мероприятиях по жалобам местных жительниц Марины Седовой и Веры Терешонковой. По мнению суда, власти не должны были запрещать проводить митинги у зданий региональных и местных органов власти, а также на конкретной площади. Решение суда распространяется на все регионы.

Напомним, что ранее юристы правозащитного проекта «Апология протеста» потребовали отменить запрет на проведение массовых протестных акций рядом с органами власти. Обращение было направлено в парламенты и прокуратуры 44 регионов России.

В Сибирском федеральном округе подобный запрет был актуален в четырех регионах. В их числе Новосибирская, Кемеровская, Томская области и Алтайский край. Если Томская область уже отменила запрет, а Новосибирская намерена это сделать в ближайшие дни, то вопрос с Алтайским краем и Кемеровской областью остается открытым.