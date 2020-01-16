Представителей Алтайского края не оказалось в составе рабочей группы по изменению Конституции

Новости 16.01.2020 15:15 1211

Пять представителей Сибирского федерального округа включены в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Всего в рабочую группу вошли более 70 человек, сообщает "Коммерсант".

Работать над поправками будут председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, известный пианист Денис Мацуев (родился в Иркутске), а также актер и режиссер Владимир Машков, работавший в Новокузнецком кукольном театре.

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Накануне Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. В числе предложенных президентом поправок — закрепление статуса и роли Госсовета, ограничение пребывания одного лица на посту президента двумя сроками, наделение Госдумы правом утверждать кандидатуру председателя правительства и одобрять кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.

После оглашения главой государства послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Оно будет работать до формирования нового.