Почти полмиллиарда ушло на строительство моста на Алтае

Завершилось строительство нового моста через Катунь, который связывает села Кучерла и Тюнгур недалеко от Горно-Алтайска. Там расположена дорога, ведущая к горе Белухе. Об этом сообщает «Горно-Алтайавтодор».
Известно, что стоимость объекта составила 410 млн рублей, которые были выделены из федеральных средств. Территория относится к единственному переходу для туристов, которые следуют по этой дороге к подножию Белухи.
В соседних селах проживает около 600 человек.
В ведомстве рассказали также, что предыдущий мост находился в аварийном состоянии, из-за чего местные жители часто обращались с просьбами о строительстве нового безопасного проезда для автомобилей.
Строительные работы начались еще в 2014 году. В 2016 году для строительства было выделено 625 млн рублей, однако в 2018 году строительство было приостановлено.
Вступив в полномочия губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин добился возобновления финансирования.
«Сейчас на новом мосту завершены все необходимые работы, обеспечивающие безопасность людей, установлено барьерное ограждение, устроено электроосвещение, мост введен в эксплуатацию. На окончание строительства ушло менее года», – рассказали в «Горно-Алтайавтодоре».
Помимо этого, началось строительство дороги к Каракольским озерам. Стоимость работ составит 5 миллиардов рублей. Предполагаемый срок передачи трассы на баланс федеральному центру – 2021 год.
Запах от полигона вызывает дискомфорт у местных жителей и туристов
Вы, писаки, вы посмотрите на карту: где Тюнгур и где Горно-Алтайск" (столица Республики Алтай) - и ответьте на вопрос - сколько сотен км. между нас.пунктами? Ну и "журналюга" же автор этой публикации!!!