Почти полмиллиарда ушло на строительство моста на Алтае

Новости 16.01.2020 14:35 584

Завершилось строительство нового моста через Катунь, который связывает села Кучерла и Тюнгур недалеко от Горно-Алтайска. Там расположена дорога, ведущая к горе Белухе. Об этом сообщает «Горно-Алтайавтодор».

Известно, что стоимость объекта составила 410 млн рублей, которые были выделены из федеральных средств. Территория относится к единственному переходу для туристов, которые следуют по этой дороге к подножию Белухи.

В соседних селах проживает около 600 человек.

В ведомстве рассказали также, что предыдущий мост находился в аварийном состоянии, из-за чего местные жители часто обращались с просьбами о строительстве нового безопасного проезда для автомобилей.

Строительные работы начались еще в 2014 году. В 2016 году для строительства было выделено 625 млн рублей, однако в 2018 году строительство было приостановлено.

Вступив в полномочия губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин добился возобновления финансирования.

«Сейчас на новом мосту завершены все необходимые работы, обеспечивающие безопасность людей, установлено барьерное ограждение, устроено электроосвещение, мост введен в эксплуатацию. На окончание строительства ушло менее года», – рассказали в «Горно-Алтайавтодоре».

Помимо этого, началось строительство дороги к Каракольским озерам. Стоимость работ составит 5 миллиардов рублей. Предполагаемый срок передачи трассы на баланс федеральному центру – 2021 год.