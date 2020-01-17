Голобородько: «Перемены в системе власти в России отражают запрос общества»

Новости 16.01.2020 13:20 329

Депутат АКЗС, руководитель Регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько отметил, что Послание Федеральному Собранию России в этом году было емким как никогда.

Он пояснил, что президент затронул различные сферы и приоритет был отдан социальной политике, а именно поддержке демографии, материнства и детства, совершенствование образования и здравоохранения. Целый ряд важных для граждан предложений будут реализованы уже в этом году.

Это касается и продления материнского капитала, и финансовое поощрение за рождение первого ребенка, поддержка семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, введение дополнительных выплат классным руководителям, перераспределение бюджетных мест в высших заведениях, увеличение целевого приема в медицинских ВУЗах, пересмотр системы оплаты труда в здравоохранении.

Фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании в скором предстоит рассмотреть ряд вопросов по совершенствованию регионального законодательства .

«Думаю будет логичным рассмотреть вопрос о продлении регионального материнского капитала и условий его получения. Важной темой с точки зрения здоровья нации стал вопрос горячего питания школьников. Фракция «Единая Россия» АКЗС в конце 2019 года выступила с инициативой о предоставлении бесплатного питания в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья. И в том числе инициировали на местном уровне со стороны ряда наших фракций повышение сумм, которые муниципалитеты закладывают на питание на местном уровне в бюджет. Конечно же, то что президент на сегодняшний день это сделал общенациональной целью, помогает решить те задачи, которые мы ставили перед собой на региональном уровне».

Ключевым вопросом в Послании Президента стали конституционные преобразования, говорит Голобородько.

«Вопросы изменения Конституции я бы назвал конституционной реформой, в связи с которой полностью меняется порядок управления. Это движение в сторону повышение роли парламента и народных избранников. Федеральное Собрание усиливает свои функции, и не только с точки зрения формирования Правительства, но и с точки зрения назначения силовых структур. Важен вопрос и повышения роли муниципалитетов. Конечно же, эти темы станут системообразующими в рамках организации публичной власти в нашей стране. Кроме того, особое внимание было уделено роли Конституции и незыблемости ее положений по отношению к нормам международного права».

Еще одной важной составляющей Послания Президента, по мнению руководителя Регионального исполкома «Единой России», является тема Госсовета.

Это особый орган, который на сегодняшний день де-юре будет закреплен в Конституции и усилит взаимодействие федерального центра и регионов. В целом, перемены в системе власти в России отражают запрос общества. Все посылы, которые прозвучали в Послании, можно сказать, эпохальны для развития нашей страны, и позволят в последующем развивать совершенно по иному нашу систему управления, и несомненно в конечном счёте направлены на улучшение благосостояния населения России, подытожил Денис Голобородько.