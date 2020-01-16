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«Мы не скучали»: главный налоговик Алтайского края рассказал о будущем премьер-министре РФ

Новости
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Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко заявил о том, что грядущее назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на пост премьер-министра является неожиданным событием. Впрочем, как заметил Куриленко, слухи о повышении его непосредственного начальника ходили достаточно давно.

16 января на встрече с редакторами краевых СМИ Юрий Куриленко пошутил, что дата мероприятия словно специально была выбрана для того, чтобы обсудить не только итоги года и грядущие изменения в налоговой сфере, но и последние политические новости.

Как оказалось, главный налоговик Алтайского края лично встречался с Михаилом Мишустиным лишь раз – в 2011 году. Тогда Куриленко утверждали на пост руководителя УФНС России по Бурятии.

"Больше мне приходится общаться с его заместителями. Так мы, конечно, пересекаемся раз в квартал на коллегиях ФНС России, когда видим нашего руководителя на трибуне. Что касается его профессиональных и человеческих качеств, могу отметить, что он не просто высококлассный профессионал. Михаил Владимирович сумел выстроить работу всей налоговой службы по-новому, прежде всего, в сторону открытости. Об этом говорят и представители СМИ", - заметил Юрий Куриленко.

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Вспоминая про любимые выражения и афоризмы своего руководителя, глава краевого УФНС привел наиболее показательную фразу: «Безобразно, но единообразно». На практике это значает одинаковый подход ко всем субъектам налогового администрирования, без каких-либо преференций.

Также по словам Куриленко, в те без малого 10 лет, что Мишустин был руководителем, скучать его подчиненным не приходилось: "Есть начальник, которого просто назначили и он пришел выполнять определенные поручения. Михаил Владимирович – не такой. Он умеет объяснять сложные вещи максимально простым языком, что говорит о высоком уровне компетентности. Наверное, не ошибусь, если скажу, что он, как никто другой, разбирается в цифровой экономике".

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Упомянул Юрий Куриленко и тот компромат, который появился в общем доступе в первые месяцы после назначения Мишустина на должность руководителя ФНС России. "Вы же прекрасно понимаете, что если бы хоть какие-то факты подтвердились, то уже давно были бы приняты решения. Это была попытка очернить человека", - прокомментировал главный налоговик Алтайского края. 

В завершение Юрий Куриленко пожелал своему руководителю удачи на посту главы правительства. "Хотя мы понимаем, что там, скорее, идет речь идет о налаженной работе системы, чем отдельного взятого человека. Но и роль личности в истории при этом никто не отменял", - резюмировал спикер.

Добавим, что Михаил Мишустин, вероятно, сможет лично подобрать себе преемника на посту руководителя ФНС России. По действующему закону, именно правительство РФ утверждает кандидатуру главного налоговика. В свою очередь конкретную персону должен представить министр финансов Антон Силуанов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: nalog.ru

Комментарии (2)

1000

СЕРВЕР

ПОДХАЛИМА ЖСИЛЬНО РАЗВИТ В РОССИИ.

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Евгений Соболев

Неожиданно БЫВАЕТ , когда ВДРУГ- приехал из командировки НЕОЖИДАННО и тебе РАДЫ))) В данном случаи Все ПРЕДСКАЗУЕМО. ( Даже ТО , что многие привыкшие БЫСТРО лизать , начнут ЭТО делать БЫСТРО )))

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