На Кузбассе в суде произошла стрельба. Есть жертвы

Новости 16.01.2020 11:25 420

В четверг, 16 января, в здании одного из мировых судов Новокузнецка произошла стрельба. Известно, что убит пристав. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщает местный сайт NK-Life.

Предварительно известно о двоих раненных. Злоумышленник задержан. Здание суда находится в центральной части Новокузнецка.

Позже стало известно, что еще один раненный судебный пристав скончался. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф.

«Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в результате стрельбы пострадала женщина. Она оказалась юристом. У нее ранение лица и ног. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

По информации источников, мужчина зашел в здание мирового суда и открыл огонь из ружья. УФССП по Кемеровской области, МВД, СК РФ по Кемеровской области никак не комментируют ситуацию. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела. Стрелявшему инкриминируют покушение на убийство двух человек. Обстоятельства и мотивы выясняются.