Алтайкрайстат объявил набор сотрудников для Всероссийской переписи населения

Новости 16.01.2020 10:35 364

Алтайкрайстат начал вести прием специалистов для организации и проведения Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как сообщила руководитель организации Ольга Ситникова, в регионе предстоит нанять более 5,5 тысячи переписных кадров, треть из которых будет работать в Барнауле.

Что касается профессиональных качеств и навыков, то отмечается, что переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России, имеющий полное среднее образование, постоянную регистрацию в Алтайском крае и владеющим навыками работы на персональном компьютере. В ведомстве добавляют, что необходимыми для переписчика качествами являются коммуникабельность, стрессоустойчивость, высокая работоспособность и ответственность.

При желании работать переписчиком, необходимо обратиться в территориальные подразделения в городах и районах края, а также в Алтайкрайстат по адресу: Барнаул, улица Чернышевского, 57.

Телефон для справок (3852) 20-05-56.

На сегодняшний день, в Алтайкрайстате составляют списки всех обратившихся потенциальных участников переписной кампании.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. В муниципальных образованиях Алтайского края уже приступили к работе уполномоченные по вопросам переписи населения и инструкторы районного уровня. В задачи специалистов входят организация и контроль проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в районе, городе и своевременное выполнение всех ее подготовительных этапов.