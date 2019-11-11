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Алтайкрайстат объявил набор сотрудников для Всероссийской переписи населения

Новости
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Алтайкрайстат начал вести прием специалистов для организации и проведения Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как сообщила руководитель организации Ольга Ситникова, в регионе предстоит нанять более 5,5 тысячи переписных кадров, треть из которых будет работать в Барнауле.

Что касается профессиональных качеств и навыков, то отмечается, что переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России, имеющий полное среднее образование, постоянную регистрацию в Алтайском крае и владеющим навыками работы на персональном компьютере. В ведомстве добавляют, что необходимыми для переписчика качествами являются коммуникабельность, стрессоустойчивость, высокая работоспособность и ответственность.

При желании работать переписчиком, необходимо обратиться в территориальные подразделения в городах и районах края, а также в Алтайкрайстат по адресу: Барнаул, улица Чернышевского, 57.

Телефон для справок (3852) 20-05-56.

На сегодняшний день, в Алтайкрайстате составляют списки всех обратившихся потенциальных участников переписной кампании. 

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. В муниципальных образованиях Алтайского края уже приступили к работе уполномоченные по вопросам переписи населения и инструкторы районного уровня. В задачи специалистов входят организация и контроль проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в районе, городе и своевременное выполнение всех ее подготовительных этапов.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Барнаулец

Достойно будет оплачиваться труд? Иль как обычно статистика делается сидя на диване

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