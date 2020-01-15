Who is Mr. Mishustin? Что известно о новом кандидате на пост главы правительства России

Новости 16.01.2020 9:55 676

Сразу после отставки правительства Дмитрия Медведева, которая состоялась 15 января, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

О Мишустине в широких кругах общественности известно мало.

Биография возможно нового главы правительства России

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт ("СТАНКИН"; ныне - Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") с присвоением квалификации "инженер-системотехник", в 1992 году - аспирантуру этого вуза.

В 2003 году защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. В 2010 году стал доктором экономических наук.

С 1992 года Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая целью "привлечение западных передовых информационных технологий" в Россию). До 1995 года - директор тестовой лаборатории, в 1995-1996 годах - заместитель генерального директора Левона Амдиляна, в 1996-1998 годах - председатель правления Международного компьютерного клуба.

В 1998 году был помощником главы Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года - заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ.

23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам.

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В период первых двух сроков президента России Владимира Путина

С марта 1999 года по март 2004 года был заместителем министра по налогам и сборам.

С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года - руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).

С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).

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В период работы Дмитрия Медведева президентом России.

В 2008-2010 годах - президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. В этот же период Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики".

С 6 апреля 2010 года - руководил Федеральной налоговой службой России (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова. После прихода на пост главы ФНС Михаил Мишустин заявил, что механизм взаимодействия граждан с налоговой службой "должен быть максимально комфортным". При нем в ФНС началось активное развитие инноваций и современных технологий, различных электронных сервисов.

В период после переизбрания Владимира Путина на пост президента России также руководил ФНС. В 2020 году возможно станет председателем правительства России.

Что еще о нем известно?

Мишустин входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, правление Федерации хоккея России. Член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Входил в состав Совета при президенте России по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011-2018).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18,9 млн рублей, супруги – 47,7 млн рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2010).

Награжден орденами Почета (2012), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016). Автор монографии "Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России" (2005).

Женат. У него три сына. Из увлечений хоккей и игра на рояле.