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Подозреваемый в убийстве пропавших подростков мог покончить с собой после задержания. Обновлено

Новости
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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве Дмитрия Думчева и Оксаны Руденко. Однако допросить его не удалось, так как мужчина, предположительно, совершил суицид в отделе полиции в Новоалтайске, сообщает "Толк" со ссылкой на источники.

Пропавшие 7 января подростки могли гостить у 48-летнего приятеля. Об этом рассказала мать исчезнувшей девушки. По словам женщины, он был похоронен 14 января.

Правоохранительные органы отказываются комментировать данную ситуацию.

Напомним, что после исчезновения 16-летнего Дмитрия и 18-летней Оксаны СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Глава СК России потребовал от оперативников усиления мер по поиску. После этого полиция, спасатели и волонтеры начали активно обследовать всю территорию Новоалтайска, прилегающих населенных пунктов и садоводств.

UPD: Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту самоубийства мужчины, который был задержан и доставлен в новоалтайский отдел полиции в рамках расследования особо тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

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Автор: Политсиб.ру

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