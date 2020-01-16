Как в Барнауле смотрели и обсуждали послание Путина. Фоторепортаж

Новости 16.01.2020 8:15 1940

Ежегодное послание президента к Федеральному Собранию накануне обсудили в Барнауле политики, общественники и журналисты. Площадку организовал Общероссийский народный фронт.

Вначале собравшиеся, а их было более 80 человек, посмотрели прямую трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие депутаты АКЗС и БГД, представители региональных властей, общественных организаций, политологи и журналисты. Сразу после просмотра состоялось обсуждение основных тезисов, озвученных главой государства.

Эпохальное и яркое, но слабее прошлогоднего? Эксперты подискутировали о послании президента Новости 16.01.2020 7:40 Политики, общественники и чиновники собрались в Барнауле для просмотра послания Путина Федеральному Собранию 1577

В 16-м послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал кардинальные изменения в Конституции, которые перестроят систему российской власти.

В послании глава государства в первую очередь затронул демографию и поддержку семей, темпы роста экономики России и нормы законодательства, касающиеся ведения бизнеса.

Спустя несколько часов после оглашения послания премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что вместе с правительством уходит в отставку. Занять должность председателя кабмина президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.