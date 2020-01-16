Как в Барнауле смотрели и обсуждали послание Путина. Фоторепортаж

Ежегодное послание президента к Федеральному Собранию накануне обсудили в Барнауле политики, общественники и журналисты. Площадку организовал Общероссийский народный фронт.
Вначале собравшиеся, а их было более 80 человек, посмотрели прямую трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина.
В мероприятии приняли участие депутаты АКЗС и БГД, представители региональных властей, общественных организаций, политологи и журналисты. Сразу после просмотра состоялось обсуждение основных тезисов, озвученных главой государства.
Политики, общественники и чиновники собрались в Барнауле для просмотра послания Путина Федеральному Собранию
В 16-м послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал кардинальные изменения в Конституции, которые перестроят систему российской власти.
В послании глава государства в первую очередь затронул демографию и поддержку семей, темпы роста экономики России и нормы законодательства, касающиеся ведения бизнеса.
Спустя несколько часов после оглашения послания премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что вместе с правительством уходит в отставку. Занять должность председателя кабмина президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
Со всего города собрали, членов ЕР.кто не придёт уволим.
Почему только ЕР? Представителей разных партий рассмотрел
Забавное мероприятие. Проверяли "НА ВШИВОСТЬ?" Или кто громче присягнет?