Исторический момент. Краевой истеблишмент - о новых задачах, поставленных главой государства

Новости 16.01.2020 7:10 1368

Накануне президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию. Выступление главы государства заняло немногим более часа. "Политсибру" собрал мнение алтайских политиков о ключевых моментах в послании-2020.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Это обращение президента историческое не только потому, что наступил 2020 год и, завершая одно десятилетие, мы переходим в новый период нашей жизни, но и по содержанию, которым было наполнено послание. Очень важно, что глава государства большое внимание уделил инициативам, связанным с решением демографических вопросов и достижением тех целей, которые стоят на сегодняшний день перед нашей страной.

Для меня, как главы региона, очень важно, что наша политика, перспектива развития нашей страны, ее место в мире и уровень жизни наших людей – все это очень серьезно зависит от того, насколько мы сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы в части количества жителей нашей страны, численности населения. Мы будем решать огромное количество задач, поддерживать семьи с детьми. Необходимо повышать качество здравоохранения, создавать новые рабочие места, в том числе для людей, которые в силу возраста не могут выполнять тяжелую физическую работу, и делать многое другое».

Президент анонсировал беспрецедентные меры социальной поддержки для семей с детьми Новости 15.01.2020 16:45 Большинство новшеств будет внедрено уже в 2020 году 1891

Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Основополагающей темой выступления президента стало сбережение и приумножение российского народа. Были затронуты вопросы демографии, начиная с создания условий в семьях для рождения детей и заканчивая обеспечением доступности ясельных групп детских садов. Это и увеличение периода выплат пособия на ребенка, который был ограничен тремя годами - теперь оно будет выплачиваться до 7 лет, и продление действия программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

В части народного образования президент высказал предложение, которое мы озвучивали с коллегами по депутатскому корпусу в течение прошлого года - ввести полностью бесплатное питание для учеников начальных классов. Доплата в размере пяти тысяч рублей педагогам за классное руководство также, на мой взгляд, станет логичным и правильным шагом".

Сергей Белоусов, член Совета Федерации:

"Проблемы, обозначенные в послании, безусловно, назревшие, но задачи по их глобальному разрешению поставлены очень своевременно. Именно сейчас, когда наша экономика стала одной из наиболее защищенных экономик от внешнего воздействия, решение острых социальных задач становится наиболее возможно и продуктивно. Причем, именно опыт работы в условиях санкционного противостояния позволил, и укрепить нашу экономику в целом и приступить к решению тех социальных вопросов, которые были озвучены в послании.

Отдавая должное уровню развития гражданского общества, президент предложил серьезные изменения в политической системе, в том числе делегировав ряд своих полномочий парламенту".

«Россия должна оставаться сильной президентской республикой»: Путин рассказал, какие изменения внесут в Конституцию Новости 15.01.2020 17:40 Решение будет приниматься на общенациональном референдуме 1718

Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы:

Сегодняшнее послание Президента Федеральному собранию - это целостная программа развития страны. В нем глава государства обозначил контуры дальнейшего развития - от масштабной политической реформы до важных аспектов в международной политике.

Но самое главное Владимир Владимирович озвучил вначале - беспрецедентные шаги для защиты материнства и детства, решения, которые ждут люди. В том числе и в Алтайском крае, где уровень доходов один из самых низких по стране.

Если коротко, это: -выплаты на ребенка с 3 до 7 лет, на первом этапе 5,5 тыс, руб (половина прожиточного минимума, в дальнейшем - увеличение до 11 тыс. - развитие программы материнского капитала, когда на первого ребенка молодая семья получит 466 тыс. 617 руб. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. -льготные условия по ипотеке для семей с детьми. Особое внимание - семьям с тремя детьми: на приобретение жилья они получат более миллиона руб. - бесплатное горячее питание в школах для учеников 1-4 классов. Такого у нас в стране не было никогда, даже в советское время! На ближайшей региональной неделе обсудим в округе, какая имеется база для реализации этой задачи, и что нужно сделать к следующему учебному году.

Предложенные президентом меры дадут возможность многим семьям реализовать мечту - родить и воспитать ребенка. Такая поддержка должна благоприятно сказаться на демографии! Блок внутриполитических вопросов - еще одна тема, на которой президент остановился подробно в послании. Ведь речь о совершенствовании демократии в нашей стране. Глава государства предложил увеличить полномочия местного самоуправления. Вырастут функции законодательной и представительной власти: Госдуме дается право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, а назначение руководителей силовых ведомств будет проходить после консультаций с Советом Федерации; увеличится роль Конституционного суда.

Президент особо подчеркнул, что эти предложения будут еще дорабатываться с участием регионов, всего общества. Но контур будущей политической системы обозначен. Если коротко, сформулировал бы его основной принцип так: "Больше полномочий - больше ответственность!" Теперь важно реализовать все намеченное. К выполнению поставленных президентом задач приступаем незамедлительно!

Андрей Абрамов, депутат краевого Заксобрания:

"Остановлюсь на двух моментах. Очень важной считаю поддержку детей от трех до семи лет. Многие родители жалуются, что в этот период поддержка от государства минимальная. И хорошо, что семьи с небольшим доходом, в том числе неполные семьи будут получать ощутимую помощь.

Второй момент - информатизация общества. Современные люди уже не мыслят себя без доступа к Интернету. Социальными сетями, мессенджерами и поисковыми системами у нас пользуются все - даже дети и пенсионеры. Интернет значительно облегчает жизнь: сейчас можно онлайн записаться к врачу, оплатить госпошлину или штраф, проверить пенсионные начисления. И отсутствие платы за доступ к тем же Госуслугам или сайту приставов позволит людям не опасаться, что из-за отсутствия средств на счете они не смогут сделать вовремя что-то важное. Это правильное решение.

Эти предложения, которых ждали. Сейчас их важно осмыслить. Большую роль в этом сыграют средства массовой информации".

От поддержки семей до ответа США: о чем говорил Владимир Путин в юбилейном послании Федеральному Собранию Новости 20.02.2019 18:55 Мероприятие впервые прошло в Гостином дворе 1872

Стелла Штань, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС:

"Часть тезисов, которые озвучил Владимир Путин, были ожидаемы. Например, вопрос о президентском сроке поднимался в ходе недавней пресс-конференции в декабре. Задача, сформулированная главой государства, носит системный характер: дальнейшее развитие общества требует изменений в Конституции. Особо импонирует в послании отношение президента к местному самоуправлению, а также тот факт, что предлагаемые изменения будут обсуждаться со всеми акторами. Не могу не отметить, что будет повышена роль и статус губернаторов (через Госсовет), расширены полномочия Госдумы и Совета Федерации. Если помните, у нас в крае исполнительная власть в прошлом году также делегировала больше полномочий АКЗС, то есть мы действовали, можно сказать, в унисон с общефедеральным трендом".